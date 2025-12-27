Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelas 10h00, 25 doentes com pulseira amarela, que indica situação urgente, aguardavam 11 horas e 55 minutos para serem observados por um médico. Já os doentes considerados pouco urgentes (pulseira verde) enfrentavam uma espera média de 18 horas e 44 minutos, revela o Observador, citando a Lusa.

A situação noutros hospitais variou. No Hospital Espírito Santo, em Évora, os sete doentes urgentes esperavam 4h33, enquanto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, os 12 doentes urgentes tinham de esperar 5h23.

No Norte do país, o Hospital de São João, no Porto, registava um tempo de espera de 58 minutos para a primeira triagem de 11 doentes urgentes, menos do que o Hospital de Santo António, também na cidade, onde os mesmos 11 doentes aguardavam 2h12.

De acordo com o sistema de triagem utilizado pelo SNS, os casos muito urgentes (pulseira laranja) devem ser atendidos em até 10 minutos, os urgentes (amarela) em até 60 minutos, e os pouco urgentes (verde) em até 120 minutos.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocarem a uma urgência, os cidadãos contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada e evitar deslocações desnecessárias.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.