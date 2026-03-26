Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os doentes do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa que necessitam de se deslocar frequentemente para tratamentos passam a beneficiar de uma tarifa fixa de seis euros por viagem na Rede Expressos.

A redução de preços foi formalizada através de um protocolo entre as duas entidades, com o objetivo de apoiar os utentes que realizam deslocações regulares para consultas e terapias. Segundo fonte do IPO de Lisboa, cada viagem terá um custo fixo de seis euros, aplicável dentro da rede da transportadora sempre que a deslocação tenha origem ou destino em Lisboa, na estação de Sete Rios.

De acordo com o instituto, o acesso a esta tarifa reduzida depende da apresentação de uma declaração emitida pelo IPO de Lisboa no momento da compra do bilhete, que deverá ser feita nas bilheteiras da Rede Expressos em Sete Rios. A medida abrange não só o utente em tratamento, mas também um acompanhante.

Em comunicado, o IPO de Lisboa sublinha que o protocolo se insere na sua política de responsabilidade social, procurando melhorar as condições de acesso aos cuidados de saúde, sobretudo ao nível da mobilidade, conforto e previsibilidade das deslocações dos doentes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.