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A Quinta do Sampayo recebe no próximo sábado, 12 de setembro, a 4.ª edição da Festa das Vindimas, em Vale da Pinta, no Cartaxo, num programa que cruza vinho, gastronomia, música, artes e atividades para várias idades. Joaquim de Almeida, Bárbara Guimarães, Paula Lobo Antunes, Mariana Monteiro e Teresa Tavares estão entre os convidados, enquanto o cartaz musical inclui UB40 feat. Ali Campbell, Santos & Pecadores, Expensive Soul e Diego Miranda.

Uma das novidades desta edição são as Conversas à Mesa, um formato que coloca figuras conhecidas de diferentes áreas em encontros com o público. Teresa Tavares, Bárbara Guimarães, Paula Lobo Antunes, Joaquim de Almeida e Mariana Monteiro vão partilhar histórias e experiências relacionadas com os seus percursos, paixões e inspirações.

A organização apresenta estes momentos como conversas intimistas e descontraídas, tendo a vida, as artes e o vinho como pontos de partida. A proposta pretende recuperar a tradição da mesa enquanto espaço de encontro e aproximar os visitantes dos convidados.

A gastronomia terá também um papel central no evento, com a participação dos chefs Justa Nobre, Miguel Silva, Alexandre Diniz e Óscar Geadas. A oferta será complementada por sete food trucks com diferentes propostas gastronómicas.

O recinto contará ainda com um Market Experience, onde estarão presentes vários expositores e marcas. A organização pretende, desta forma, acrescentar ao programa uma componente de descoberta e convívio, para além da habitual celebração ligada à vindima.

Quinta do Sampayo créditos: DR

UB40 e Expensive Soul no cartaz

A música será outro dos principais eixos da Festa das Vindimas. O cartaz inclui os UB40 feat. Ali Campbell, Santos & Pecadores, Expensive Soul e Diego Miranda.

A programação termina com um DJ set de Fernando Alvim. Ao longo do dia estão também previstos concertos de menor dimensão e outros momentos de animação espalhados pelo recinto.

A programação inclui ainda um conjunto diversificado de workshops. Entre as atividades anunciadas estão sessões de croché, origami, construção de chapéus, plantas, pintura com vinho, trabalhos em couro e peles, danças latinas e danças folclóricas.

Os visitantes poderão também participar na tradicional pisa da uva e realizar passeios de charrete. A poesia estará representada por declamações protagonizadas por Sónia Balacó.

A organização preparou igualmente uma área dedicada às crianças, com atividades e experiências destinadas aos visitantes mais novos. O objetivo é tornar o evento numa iniciativa para diferentes gerações.

A 4.ª Festa das Vindimas da Quinta do Sampayo realiza-se no dia 12 de setembro, em Vale da Pinta, no Cartaxo. O bilhete geral custa 40 euros e inclui copo, porta-copos, acesso às atividades e estacionamento.

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