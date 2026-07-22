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Os dados foram conhecidos através de um estudo realizado entre 28 de maio e 5 de junho e que envolveu 5.065 adultos de todo o país. A pesquisa da consultora Gallup revelou que 11% dos norte-americanos com 18 anos ou mais tomam GLP-1 para perder peso. Este número contrasta com os 3% que, em 2024, admitiram tomar medicamentos com a hormona.

O estudo indica que 15% dos participantes garantiram já ter tomado os medicamentos, o que representa um aumento de nove pontos percentuais nos últimos dois anos.

De acordo com o New York Post, o aumento do uso de GLP-1 está a refletir-se na taxa nacional de obesidade, que diminuiu ligeiramente após aumentos consecutivos. Em 2022, a taxa de obesidade em adultos atingiu um recorde de 39,9%, tendo caído para 36,4% este ano.

O primeiro medicamento composto por GLP-1 foi aprovado há mais de 20 anos para tratar a diabetes, mas só atingiu o pico de popularidade em 2021, altura em que a Food and Drug Administration, agência responsável pela saúde pública nos EUA, aprovou o Wegovy. O medicamento da Novo Nordisk é usado para tratar a obesidade e os ensaios clínicos mostraram que, em média, fazem perder 15% de peso corporal ao longo de 16 meses.

Antes disto, o GLP-1 era usado sobretudo para controlar o açúcar no sangue em diabéticos tipo 2, tendo a aprovação do Wegovy provocado a expansão do mercado. A norte-americana Eli Lilly passou a fabricar o Zepbound para a perda de peso e o Mounjaro para a diabetes.