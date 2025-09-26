Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rhizanthella gardneri, conhecida como orquídea subterrânea da Austrália Ocidental, vive completamente debaixo da terra, germina e reproduz-se sem jamais emergir à superfície — e acredita-se que seja polinizada por térmitas. O seu habitat reduzido e a destruição ambiental tornam-na criticamente ameaçada, com apenas alguns exemplares a sobreviver em zonas isoladas, conta a BBC.

Para o professor Kingsley Dixon, da Universidade da Austrália Ocidental, a orquídea tem um significado especial. Desde criança, ficava fascinado com uma ilustração desta planta num livro. Cresceu a explorar a flora local, colecionando orquídeas, mas a Rhizanthella gardneri sempre foi o seu “sonho de vida”. Só aos 24 anos conseguiu observar uma no seu habitat natural, durante uma visita à pequena localidade de Babakin.

Hoje, Dixon dedica-se a evitar que esta espécie desapareça. A sobrevivência da orquídea depende de uma relação complexa: liga-se a um arbusto acima do solo, o Melaleuca uncinata, através de um fungo branco e filamentoso, que transporta nutrientes do arbusto para a orquídea. Sem esta tripla ligação – orquídea, fungo e arbusto – a planta não consegue germinar nem sobreviver a longo prazo.

As alterações climáticas agravam ainda mais o risco. Aumentos de temperatura, incêndios florestais e a frequência de fogos controlados podem perturbar o equilíbrio entre a orquídea, o fungo e o arbusto, tornando a espécie ainda mais vulnerável. Estudos recentes demonstram que, um ano após um incêndio, a comunidade de fungos no solo mudava radicalmente, tornando impossível o crescimento imediato da orquídea. Contudo, duas décadas de observação mostram que, com tempo suficiente, o fungo e os arbustos podem recuperar, dando esperança de que a Rhizanthella possa emergir novamente do seu estado dormente.

O grande desafio é que a destruição do habitat limita a capacidade de a espécie se deslocar para áreas mais seguras, um problema comum a muitas plantas ameaçadas.

Para contrariar esta tendência, Dixon e a sua equipa apostam numa estratégia dupla: proteger os habitats remanescentes e cultivar a orquídea em laboratório, reproduzindo o seu delicado ecossistema subterrâneo com fungos e arbustos Melaleuca em vasos. Já conseguiram reviver o fungo em laboratório e os arbustos estão a crescer bem; o próximo passo é germinar as sementes armazenadas da Rhizanthella. Esta abordagem, desenvolvida nos anos 1990, é agora mais urgente do que nunca, dado o colapso recente das populações selvagens.

