No site do clube, destaca-se que Jorge Costa personificou os valores do FC Porto, como entrega, liderança, paixão e espírito de conquista, tornando-se um símbolo maior do Portismo e marcando gerações de adeptos.

"O Futebol Clube do Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do Clube. Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do Portismo."

O FC Porto endereça ainda sentidas condolências à família, amigos e a todos que partilharam momentos com ele, pedindo respeito e recato neste período de despedida. Termina dizendo que o "legado do Capitão Jorge Costa permanecerá vivo na memória de todos os portistas. Nunca será esquecido."

Também nas redes sociais do clube, o azul deu lugar ao negro de luto.