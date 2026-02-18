Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito do IVA, casas construídas ou reabilitadas para habitação própria permanente ou para arrendamento com rendas até 2.300 € passam a beneficiar de uma taxa reduzida de 6%, em vez dos 23% atuais, para empreitadas iniciadas entre 25 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2029, com IVA exigível até 2032.

Quem já está a construir mantém o IVA normal de 23%. Para manter o benefício, o comprador deve habitar a casa durante pelo menos 12 meses; caso venda ou não ocupe o imóvel nesse período, aplica-se um agravamento de 10 pontos percentuais no IMT, exceto em situações excecionais previstas no código do IRS, como casamento, dissolução de união ou aumento de dependentes. Esta mudança visa evitar que promotores imobiliários sejam responsabilizados pelo destino final das casas, transferindo o ónus para o comprador.

No âmbito do IRS, a taxa autónoma sobre rendimentos prediais é reduzida de 25% para 10% para rendas até 2.300 €, valor definido como “renda mensal moderada”, correspondente a 2,5 vezes o salário mínimo para 2026. Empresas ou trabalhadores independentes com contabilidade organizada passam a pagar imposto apenas sobre 50% das receitas de rendas.

Além disso, as mais-valias obtidas na venda de um imóvel ficam isentas de IRS se forem reinvestidas na aquisição de outro destinado a arrendamento. O limite da dedução à coleta para inquilinos sobre encargos com rendas sobe para 900 € em 2026 e para 1.000 € a partir de 2027.

O pacote fiscal inclui ainda a criação de contratos de investimento para arrendamento habitacional (CIA) com duração até 25 anos, em que pelo menos 70% da área construída deve ser destinada a rendas moderadas. Estes contratos prevêem benefícios como isenção de IMT e Imposto do Selo na aquisição de terrenos ou prédios urbanos para construção, isenção de IMI por até oito anos e redução de 50% da taxa de IMI no período remanescente, isenção de adicional de IMI durante a vigência do CIA, taxa reduzida de IVA em empreitadas, restituição de 50% do IVA em serviços de arquitetura e projetos, e redução de 50% do Imposto do Selo proporcional aos ativos afetos a arrendamento habitacional detidos por fundos de investimento.

Outras medidas incluem isenção de IMT e Imposto do Selo para primeiras habitações de custos controlados destinadas exclusivamente a habitação própria permanente. Fundos de investimento com pelo menos 5% dos ativos destinados a arrendamento acessível passam a ser tributados apenas sobre 5% dos rendimentos correspondentes. O conjunto de medidas deverá representar um custo para o Estado superior a 300 milhões de euros, com os apoios totais no setor da habitação estimados em cerca de 1.000 milhões de euros em menos de dois anos.

