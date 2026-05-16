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Apesar da vitória expressiva do Torreense por 4-0 frente ao Vizela, os viseenses terminaram com melhor diferença de golos, o critério decisivo de desempate, e confirmaram assim a promoção, numa luta que se manteve até ao último minuto da época.

O jogo no Estádio do Fontelo foi vivido com grande tensão. O Académico sabia que um empate bastava, mas enfrentou um Sporting B competitivo e que ainda criou perigo, incluindo uma bola ao poste na primeira parte. O encontro manteve-se sempre equilibrado e nervoso, com o nulo ao intervalo a deixar tudo em aberto. Na segunda parte, a equipa de Viseu entrou mais forte e dispôs de várias oportunidades claras para marcar, sobretudo por intermédio de André Clóvis e outros atacantes, mas encontrou pela frente um guarda-redes inspirado e alguma falta de eficácia na finalização. Nos minutos finais, a prioridade passou a ser segurar o resultado, enquanto se acompanhava à distância o desfecho do jogo do Torreense.

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O apito final confirmou o empate e desencadeou uma enorme festa no Fontelo e em toda a cidade de Viseu, que volta a ter uma equipa na I Liga quase quatro décadas depois da última presença, em 1988/89. Trata-se da quinta participação do Académico no escalão principal da sua história, num regresso que foi construído ao longo da época, especialmente após a mudança de treinador em outubro, quando Sérgio Fonseca assumiu a equipa e conseguiu recuperar um início de campeonato difícil. A equipa cresceu de forma consistente, passou de fora dos lugares de subida para o topo da tabela e acabou por alcançar o objetivo.

Em destaque esteve também o avançado André Clóvis, melhor marcador da equipa com 23 golos na liga, sendo uma das figuras da época. O Académico de Viseu junta-se assim ao Marítimo na subida direta, enquanto o Torreense segue para o play-off de acesso à I Liga. O regresso dos viseenses à elite é um momento histórico para o clube e para a cidade, marcando o fim de uma espera de 37 anos.

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