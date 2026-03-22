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O Irão está a recorrer de forma crescente às redes sociais e à inteligência artificial (IA) como resposta ao conflito em curso com os Estados Unidos e Israel. Esta estratégia integra uma campanha “assimétrica” que visa influenciar a opinião pública internacional e aumentar a pressão moral sobre Washington e Telavive.

De acordo com analistas informáticos, citados pelo "The Guardian", o objetivo passa por inundar plataformas como o X, Instagram e Bluesky com conteúdos que exploram a impopularidade da guerra junto da população norte-americana, incluindo setores ligados ao movimento de apoio a Donald Trump.

Entre os conteúdos divulgados encontram-se montagens que simulam ataques bem-sucedidos ao porta-aviões USS Abraham Lincoln, destruição de edifícios em Telavive e até soldados israelitas "em lágrimas" perante uma alegada retaliação iraniana.

Um estudo da Universidade de Clemson identificou 62 contas associadas à Guarda Revolucionária do Irão que alteraram rapidamente o foco após o início dos ataques militares americanos e israelitas, a 28 de fevereiro. Perfis que anteriormente simulavam identidades europeias, e discutiam política escocesa ou irlandesa, passaram a difundir propaganda pró-iraniana, incluindo mensagens sobre a morte do líder supremo Ali Khamenei e ataques em território iraniano.

Muitas destas contas foram entretanto suspensas, sendo substituídas por conteúdos publicados por entidades oficiais iranianas e canais estatais, cuja eficácia tem levado à sua ampla disseminação nas redes sociais.

Para os especialistas, um dos principais objetivos desta campanha passa por explorar divisões internas na política norte-americana. Ao amplificar críticas à guerra, incluindo vozes conservadoras, o Irão procura capitalizar o descontentamento crescente dentro do eleitorado republicano.

“A estratégia iraniana baseia-se em identificar fraturas no debate político dos EUA e amplificá-las”, explicou um analista ao jornal britânico. “O que mudou agora é que já não se limita a setores marginais da esquerda, encontrou também eco crescente à direita.”

Trump já acusou Teerão de utilizar a IA como uma “arma de desinformação”. “A inteligência artificial pode ser muito perigosa, temos de ter muito cuidado com ela”, afirmou aos jornalistas. O presidente referiu ainda imagens de uma suposta manifestação com “250 mil pessoas” em apoio a Mojtaba Khamenei, novo líder supremo, alegando que eram totalmente fabricadas por IA e que o evento nunca ocorreu.

Apesar de terem sido registadas manifestações pró-governo no Irão, uma investigação da Reuters não encontrou provas de qualquer mobilização com essa dimensão reportada por meios ocidentais. Trump não especificou quais os órgãos de comunicação social que teriam divulgado essa informação.

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