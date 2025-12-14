Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa está uma colecção descrita por um visitante como um “mini Louvre”, que inclui mobiliário do tempo de Luís XVI e obras atribuídas a artistas como Goya, Rembrandt, El Greco, Fragonard e Boucher. O conteúdo exato do palacete, com vista para o lago Léman, é mantido em segredo pela família.

Nadine afirma ao The Guardian que o marido, falecido em 1997, lhe deixou uma parte substancial dessa colecção, e quer transferi-la para um novo museu em Genebra, ligado à Fundação Edmond e Nadine de Rothschild. Ariane, viúva de Benjamin de Rothschild (filho único de Nadine, falecido em 2021), defende que a colecção deve permanecer intacta no château.

Nos processos judiciais, Ariane acusa a sogra de estar a ser influenciada por conselheiros, numa comparação com o caso de Liliane Bettencourt. Nadine rejeita essa ideia, afirmando que está plenamente lúcida e que a batalha judicial a entristece, sobretudo nesta fase final da vida.

O conflito agravou-se após a morte de Benjamin. Nadine saiu definitivamente do château, onde antes vivia, e perdeu o direito legal de lá entrar. Por outro lado, Ariane não conseguiu impedir Nadine de usar o nome de Edmond na sua fundação. Um terceiro processo, sobre a propriedade das obras de arte, continua em tribunal.

Nadine sustenta que os objectos lhe pertencem por herança e que só recorreu à justiça porque nunca conseguiu recuperá-los após a morte do filho. Ariane argumenta que Nadine só reclamou as obras depois desse momento e que, por isso, já não tem um direito válido sobre elas.

Apesar da disputa, Nadine diz esperar que as netas compreendam que este conflito é entre mãe e avó, e não contra elas. Afirma que age “pela honra da família” e acredita que, um dia, as gerações mais novas reconhecerão esse gesto.