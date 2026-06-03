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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve um homem suspeito da prática de um crime de homicídio ocorrido no passado dia 31 de maio, em Coimbra.

Segundo a PJ, os factos ocorreram na via pública na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima, ambos em situação de sem-abrigo, relacionada com a disputa do espaço onde exerciam a atividade informal de arrumadores de automóveis.

No decurso da altercação, o suspeito terá recorrido a um barrote de madeira para atingir a vítima na cabeça. A agressão provocou a queda do homem, de 53 anos, e a sua perda momentânea de consciência.

Após o incidente, a vítima deslocou-se para o local onde habitualmente pernoitava, vindo a ser encontrada sem vida no dia seguinte. De acordo com o exame médico-legal, a causa provável da morte foi um traumatismo cranioencefálico.

O detido, de 44 anos, foi detido fora de flagrante delito e será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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