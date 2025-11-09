Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a diretora executiva de notícias, Deborah Turness, apresentaram a demissão na sequência de uma edição polémica de um episódio do programa Panorama que deturpou um discurso de Donald Trump no Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

A edição juntava duas partes do discurso, separadas por cerca de uma hora, criando a impressão de que Trump apelava os seus apoiantes à insurreição. A situação foi confirmada pelo jornal The Telegraph, que também divulgou um memorando interno da BBC alertando para a manipulação das imagens.

Em comunicado, Tim Davie afirmou que a decisão foi inteiramente sua e agradeceu o apoio do Presidente e do Conselho durante o seu mandato. Já Deborah Turness explicou que a controvérsia estava a prejudicar a instituição e assumiu a responsabilidade final pela situação.

O escândalo envolve o documentário Trump: Uma Segunda Oportunidade?, produzido pela October Films Ltd., e gerou preocupações sobre imparcialidade na cobertura da BBC.

A secretária da Cultura britânica, Lisa Nandy, comentou que a questão é “muito séria” e que existem alegações graves sobre enviesamento institucional na forma como a BBC aborda assuntos sensíveis.

