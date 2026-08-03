Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) apelou ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, para que adie também o início das aulas do 3.º ciclo, defendendo que seria "prudente" alinhar o calendário com o do ensino secundário.

O pedido surge no dia em que o ministro regressa ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre os problemas registados na correção dos exames nacionais, que levaram o Governo a adiar o arranque das aulas do ensino secundário para 21 de setembro.

Em declarações à TSF, o presidente da ANDAEP, Filinto Lima, argumenta que muitos dos docentes que lecionam no ensino secundário também dão aulas aos alunos do 7.º, 8.º e 9.º anos.

"Era prudente que o ministro da Educação também anunciasse esse prolongamento da pausa letiva para o 3.º ciclo e as aulas começassem apenas no dia 21, como acontecerá no ensino secundário", disse.

Segundo Filinto Lima, a medida permitiria aliviar a sobrecarga de trabalho dos professores envolvidos na classificação dos exames nacionais, um processo que este ano decorreu pela primeira vez em formato digital e que ficou marcado por várias falhas técnicas.

Na semana passada, Fernando Alexandre anunciou o adiamento do início das aulas do ensino secundário, justificando a decisão com os atrasos na correção das provas e com a necessidade de garantir condições para que os professores concluam todo o trabalho relacionado com os exames.

O ministro participa esta segunda-feira, pelas 15h00, na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, onde será ouvido sobre os problemas registados na campanha de exames nacionais.

A primeira fase dos exames do ensino secundário, realizada por cerca de 166 mil alunos, sofreu vários atrasos devido às dificuldades na plataforma digital de classificação. Apesar dos constrangimentos, o Ministério da Educação garantiu que nenhum aluno será prejudicado e manteve o calendário da primeira fase de acesso ao ensino superior, criando uma época especial de exames entre 3 e 8 de setembro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.