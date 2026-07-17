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Para Filinto Lima, esta "é uma novela mexicana sem fim". O presidente da ANDAEP afirma que as escolas precisam de receber os ficheiros com as notas para que possam afixar as pautas. Explicou ainda que, entre a receção das notas e a afixação, há um processo "relativamente rápido a que os professores já estão habituados".

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta manhã no Parlamento que já estão corrigidos todos os exames e que a responsabilidade de enviar as notas às escolas é do Júri Nacional de Exames (JNE).

Após o Conselho de Ministros, também o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que "o Júri Nacional de Exames e as escolas podem fazer hoje o que falta para publicar as notas".

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