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A responsável comunicou a decisão ao presidente norte-americano, Donald Trump, durante uma reunião na Sala Oval, esta sexta-feira. A saída do cargo deverá tornar-se efetiva a 30 de junho, avança a Fox News.

Na carta formal de demissão, Tulsi Gabbard agradece a confiança depositada pelo presidente e a oportunidade de liderar os serviços secretos durante o último ano e meio.

A responsável explica que o marido enfrenta “grandes desafios” nas próximas semanas e meses e justifica a decisão com a necessidade de se afastar da vida pública para estar ao seu lado e apoiá-lo durante o tratamento.

“O Abraham tem sido o meu pilar ao longo dos nossos 11 anos de casamento”, escreveu, recordando o apoio recebido durante a sua missão militar na África Oriental, campanhas políticas e o atual cargo.

Na carta, Gabbard afirma ainda que, apesar dos progressos alcançados à frente da agência, incluindo o reforço da transparência e da integridade da comunidade de inteligência, ainda há trabalho importante por fazer.

Ainda assim, garante que irá assegurar uma transição “suave e completa” nas próximas semanas, para evitar qualquer interrupção na liderança ou no funcionamento do gabinete.

Mais tarde, Tulsi Gabbard partilhou a carta de demissão na rede social X, sublinhando que foi “uma profunda honra” servir o povo norte-americano no cargo.

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