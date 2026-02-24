Diretora do Louvre demite-se após roubo histórico de joias

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Laurence des Cars, diretora do Museu do Louvre, anunciou a sua demissão na sequência do assalto audacioso que ocorreu em outubro de 2025 e que resultou no roubo de joias da coroa de valor incalculável.

A responsável enfrentava críticas constantes devido a falhas de segurança, que foram expostas pelo assalto em plena luz do dia, no museu mais visitado do mundo. A saída de des Cars surge como um gesto de responsabilidade, segundo indicou a Presidência francesa.

Num comunicado oficial, o Palácio do Eliseu agradeceu a contribuição de des Cars e afirmou que o Presidente da República, Emmanuel Macron, aceitou a demissão. O texto sublinha que o Louvre precisa de "apaziguamento e de um novo impulso forte para concretizar importantes projetos de segurança, de modernização e o projeto ‘Louvre – New Renaissance’".

O comunicado também refere que Laurence des Cars continuará a colaborar no âmbito da presidência francesa do G7, focando-se na cooperação entre os principais museus dos países participantes.

A saída de des Cars marca o fim de um período conturbado na direção do Louvre, depois do incidente que gerou repercussões internacionais e levantou questões sobre a segurança em instituições culturais de renome mundial.

"A aceitação da demissão é um ato de responsabilidade num momento em que é crucial reforçar a proteção do património e retomar a confiança do público", concluiu o comunicado oficial.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.