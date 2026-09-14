Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Expresso, a Procuradoria-Geral da República confirmou a instauração de um inquérito, que surgiu depois de uma denúncia, feita a 27 de julho, e enviada ao Procurador-geral da República.

A queixa, feita pelo coordenador da PJ David Freitas, indica que Carlos Cabreiro mentiu em tribunal quando afirmou não terem sido feitas escutas ambientais na investigação ao caso Rui Pinto, que terminou com a condenação do hacker e do respetivo advogado, Aníbal Pinto. Se ficar provado que Carlos Cabreiro ordenou uma escuta que tinha sido proibida pelo Ministério Público, poderá estar em causa um crime de abuso de poder.

O coordenador da PJ passou a maior parte da carreira no combate à criminalidade violenta e ao terrorismo e, mais recentemente, passou a integrar a Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico, que faz escutas e vigilâncias na PJ.

Nessa altura, quando ficou responsável por “proceder ao levantamento e à atualização do equipamento distribuído” às várias equipas da unidade, encontrou uma ordem de missão com mais de 10 anos, na qual a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), na altura liderada por Carlos Cabreiro, pedia que o advogado Aníbal Pinto fosse vigiado e escutado com recurso a dispositivos ambientais.

O advogado encontrou-se com o dono da Doyen, Nélio Lucas, e com o advogado Pedro Henriques numa bomba de gasolina. Aníbal Pinto representava Rui Pinto, o hacker que extraiu milhares de documentos à empresa de fundos de investimento de desporto e que pedia 300 mil euros para “colaborar” com a empresa. Nessa altura, a PJ desconhecia ainda a identidade de Rui Pinto e as escutas terão sido decisivas para identifica o hacker.

Durante o julgamento de Rui Pinto e de Aníbal Pinto, a PJ negou ter usado escutas para vigiar o encontro e garantiu que as informações foram recolhidas por dois inspetores que estavam no local e que conseguiram ouvir a conversa entre os advogados e Nélio Lucas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil