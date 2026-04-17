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A decisão, comunicada na quinta-feira, foi confirmada pelo responsável pela Segurança Interna, que descreveu Todd Lyons como “um grande líder” e adiantou que a saída será efetiva a 31 de maio.

Horas antes de ser conhecida a demissão, Todd Lyons tinha prestado declarações perante uma subcomissão da Câmara dos Representantes, onde respondeu a questões sobre o aumento do número de mortes em centros de detenção e sobre os planos futuros da agência.

De acordo com dados oficiais, cerca de meia centena de detidos morreram sob custódia do ICE desde o início do ano.

Durante o seu mandato, Lyons esteve à frente da agência em operações de rusgas em massa que foram alvo de críticas de organizações de direitos humanos, apontando alegadas violações de direitos fundamentais. Em janeiro, dois cidadãos norte-americanos morreram na sequência de disparos de agentes de imigração em Minneapolis. As operações foram ordenadas pela então secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, entretanto afastada em março.

Não é nomeado um diretor do ICE, aprovado pelo Senado norte-americano, desde a administração de Barack Obama.