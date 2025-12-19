Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Atualmente a urgência pediátrica está aberta das 8 horas às 20 horas, apenas entre segunda e sexta-feira, e tem localmente sido reclamada, pela população e autarcas, uma melhoria no horário de funcionamento deste serviço.

"A direção executiva e conselho de administração da ULS vão trabalhar no sentido de colmatar as lacunas de recursos humanos necessários para assegurar o funcionamento da urgência de pediatria todos os dias, sete dias por semana, até às 22 horas", afirmou Álvaro Almeida no Hospital de Chaves, inserido na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD).

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) acompanhou a ministra da Saúde numa visita a esta unidade hospitalar, onde a governante vai jantar com os trabalhadores depois de um convite que aceitou mal tomou posse para este novo Governo.

"É esse o nosso compromisso porque, de facto, essa é uma necessidade que deve ser colmatada dentro do espírito de canalizar os recursos, que são poucos, para onde eles fazem mais falta e entendemos que, onde eles fazem mais falta, é precisamente nesse horários que eu referi", salientou Álvaro Almeida.

Depois, acrescentou, "os cuidados mais diferenciados terão de ser prestados de preferência dentro da ULS em Vila Real e, em alguns casos, com recurso aos hospitais de terceira linha: o Santo António e São João (Porto)".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.