Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Joe Kent, até agora diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, revelou a decisão numa publicação na rede social X.

“Após muita reflexão, decidi demitir-me do cargo, com efeitos imediatos”, escreveu.

Na carta de demissão, também divulgada na mesma publicação, Joe Kent justificou a saída com motivos de consciência: “Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra em curso com o Irão. O Irão não representava uma ameaça iminente para o nosso país, e é claro que este conflito começou devido à pressão de Israel e do seu influente lobby nos Estados Unidos”.

A demissão surge num contexto de versões contraditórias dentro da própria administração norte-americana. Após os primeiros ataques contra o Irão, Donald Trump invocou uma “ameaça iminente” aos Estados Unidos, enquanto responsáveis governamentais afirmaram que a ação visava prevenir possíveis ataques iranianos a forças norte-americanas na região, de acordo com a CNN.

No entanto, em sessões informativas no Congresso, responsáveis do Pentágono indicaram que o Irão não estaria a preparar qualquer ataque, a menos que fosse previamente atingido.

A justificação da Casa Branca para a ofensiva tem variado, passando pela proteção de manifestantes nas ruas iranianas, pela necessidade de travar o desenvolvimento de armas nucleares e de longo alcance, e ainda pelo objetivo de enfraquecer um regime acusado de apoiar grupos responsáveis pela morte de cidadãos norte-americanos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.