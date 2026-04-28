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À margem do IV Colóquio Internacional sobre Pirataria de Conteúdos Digitais, que decorre na sede da PJ, em Lisboa, Carlos Cabreiro sublinhou que, apesar de muitos cidadãos encararem a pirataria como uma prática “simples” e de baixo impacto, trata-se de uma atividade criminosa estruturada, com esquemas organizados para a circulação e ocultação dos lucros obtidos ilegalmente.

“Não estamos a falar apenas de direitos de autor ou de conteúdos ilegais. Estamos a falar de uma atividade que gera muito dinheiro e que fomenta o branqueamento de capitais”, frisou o responsável, que até há cerca de um mês liderava a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ.

Carlos Cabreiro manifestou ainda preocupação com os “elevados níveis” de consumo de conteúdos pirateados em Portugal, nomeadamente séries, filmes e transmissões desportivas, defendendo o reforço das ações de sensibilização junto da população. Segundo dados citados pelo diretor da PJ, cerca de 34% dos jovens portugueses admitem consumir conteúdos ilegais, um número que considera alarmante.

Entre as iniciativas de prevenção, destacou a campanha lançada há cerca de um ano pela PJ em parceria com a Sport TV, sob o mote “Não é só um jogo. É crime. És criminoso?”, dirigida ao combate às transmissões ilegais de jogos de futebol.

O colóquio é coorganizado pela Polícia Judiciária e pela FEVIP – Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, reunindo especialistas nacionais e internacionais para debater o impacto e os desafios do combate à pirataria digital.

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