Na bagagem do suspeito foram apreendidos cerca de cinco milhões de euros em numerário, transportados num jato privado inicialmente classificado como voo militar, que deveria seguir de Lisboa para Beja. As autoridades apuraram, contudo, que a natureza e o destino do voo não correspondiam ao que tinha sido comunicado.

Segundo a investigação, o detido é próximo do presidente guineense deposto, Umaro Sissoco Embaló, e no mesmo voo seguia também a mulher do antigo chefe de Estado. A PJ admite a possibilidade de a família pretender pedir asilo político em Portugal, tendo o dinheiro como objetivo assegurar o seu sustento.

O numerário foi apreendido e o suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. Os restantes passageiros do jato privado foram apenas identificados.