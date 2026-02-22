Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, conduzida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), permitiu repor temporariamente a estanquicidade da estrutura, travando a passagem de água do leito central do rio para os campos agrícolas adjacentes. Esta solução é considerada uma etapa essencial para possibilitar a drenagem dos terrenos ainda inundados e avançar para a reparação definitiva do dique, do canal condutor geral e da estrada afetada, avança a agência Lusa.

Entretanto, a APA está também a intervir no rio Lis, no concelho de Leiria, onde ocorreu uma rotura no dique da margem esquerda, sob o viaduto da A17, na freguesia de Amor. A falha provocou o desvio de parte do caudal para terrenos agrícolas vizinhos. A situação resultou da precipitação extrema registada a 26 e 27 de janeiro, associada às depressões Joseph e Kristin.

Nos dias seguintes, devido ao elevado volume de água acumulada, registaram-se mais duas roturas no mesmo dique, cerca de dois quilómetros a jusante da primeira, bem como um rombo no coletor de Amor. Também o coletor da Aroeira sofreu um colapso numa extensão aproximada de 80 metros, o que levou à inundação de campos agrícolas na zona de Monte Real. Os trabalhos de reparação em curso nest locais deverão ficar concluídos no prazo de três semanas.

No conjunto, a passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta causou 18 mortos em Portugal, além de centenas de feridos e desalojados. O temporal provocou destruição total ou parcial de habitações, empresas e equipamentos públicos, queda de árvores e estruturas, encerramento de estradas, escolas e transportes, cortes de energia, água e comunicações, bem como cheias e inundações significativas. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

