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A inauguração contou com a presença de D.Américo Aguiar, que, sublinhou "a importância deste investimento como um dever moral da comunidade cristã".

Em comunicado, explicou que "as homenagens não se pedem nem se recusam, agradecem-se. Depois, dizer que considero que esta ala é uma obrigação que a diocese tem para acolher os sacerdotes que tanto deram à diocese, um Santuário de Gratidão. É uma forma de agradecermos e darmos graças pelo seu ministério, pelo que agradeço a iniciativa da paróquia da Cova da Piedade de criar este espaço”.

Localizada no centro da cidade de Almada, esta nova valência surge como uma resposta direta às necessidades de quem dedicou décadas ao serviço pastoral, garantindo que a fase de maior fragilidade seja vivida com dignidade, explica o comunicado da diocese.

A "Residência Nossa Senhora da Esperança permite que os sacerdotes, apesar da idade ou de certas limitações físicas, mantenham uma ligação ativa ao tecido paroquial de Almada. Para o Cardeal, o cuidado com estes homens é uma forma de reciprocidade pelo serviço prestado ao longo de gerações", pode-se ler ainda no comunicado.

“Os nossos sacerdotes deram a vida pela diocese, e cabe-nos a nós retribuir esse sacrifício e esse dom. Assim, poderão ficar bem acompanhados e cuidados, o que possibilitará que, nesta fase da sua vida, possam manter-se ativos e realizados, mesmo dentro das suas limitações”, reiterou D. Américo Aguiar.

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