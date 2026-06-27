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O Cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, expressou "profunda tristeza e preocupação" perante o terramoto que atingiu a Venezuela, referindo que o sismo provocou vítimas, destruição e sofrimento em diversas famílias e comunidades.

Na mensagem, o responsável destaca que a tragédia se torna "ainda mais próxima" ao saber que entre as vítimas se encontram cidadãos portugueses e numerosos lusodescendentes, ligados a Portugal por laços de sangue, de história e de afeto.

O bispo assegura ao povo venezuelano, e de forma particular às famílias portuguesas e lusodescendentes afetadas, a proximidade espiritual, a amizade e a oração da Diocese de Setúbal. A mensagem refere ainda uma oração pelas vítimas mortais, pelos feridos, pelas pessoas que perderam as suas casas e meios de subsistência, bem como por todos os envolvidos nas operações de socorro, assistência e reconstrução.

Como forma de solidariedade, a Diocese de Setúbal enviou um donativo de 10 mil euros destinado ao apoio das populações atingidas. D. Américo Aguiar afirma que se trata de "um contributo modesto perante a dimensão das necessidades existentes", mas significativo para as possibilidades da diocese e expressão da vontade de partilhar recursos com quem mais sofre.

Na mensagem, o bispo deixa ainda uma palavra de esperança, sublinhando que "ninguém se sinta sozinho na provação" e recordando que "a caridade não conhece fronteiras". O texto termina com uma oração pelas vítimas, pelas suas famílias e pelo povo venezuelano, confiando-os à proteção de Nossa Senhora de Coromoto e pedindo conforto para os enlutados, descanso eterno para os falecidos e força para a reconstrução material e espiritual das comunidades afetadas.

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