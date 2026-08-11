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No site da diocese, o Bispo de Setúbal, Cardeal D. Américo Aguiar deixou também uma mensagem ao ao Arcebispo de Bogotá, Cardeal Rueda.

"A Diocese de Setúbal decidiu partilhar um donativo de 10 mil euros. Temos plena consciência de que este valor é muito modesto perante a dimensão das necessidades causadas por esta tragédia. É, contudo, um esforço significativo para as possibilidades da nossa Diocese e é oferecido de todo o coração, como sinal de proximidade, de partilha e de esperança, confiando que, unido à generosidade de tantos outros, possa contribuir para aliviar o sofrimento dos mais atingidos", escreveu.

Para Aguiar, "recebi com profunda comoção a vossa mensagem na sequência do terramoto que atingiu a Colômbia. As vossas palavras, iluminadas pelo Evangelho e cheias de esperança, convidam-nos a reconhecer a nossa fragilidade, mas também a descobrir a força da fraternidade e da solidariedade que brotam do coração de Deus".

Por fim, "quero assegurar-vos a proximidade espiritual da Diocese de Setúbal. A nossa oração acompanha todas as vítimas, as suas famílias, quantos perderam as suas casas, os seus bens ou os seus meios de subsistência, bem como todos aqueles que, com generosidade e coragem, se encontram empenhados nas operações de socorro e reconstrução".

"Rezamos para que o Senhor, que estendeu a mão a Pedro no meio da tempestade, continue a sustentar o povo colombiano neste tempo de provação e faça crescer, entre todos, a unidade, a paz e a solidariedade. Confiamos também à proteção materna da Virgem Maria todos aqueles que sofrem e todos os que se dedicam, incansavelmente, à reconstrução das vidas e das comunidades", afirma.

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