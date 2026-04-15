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O espetáculo reúne artistas de vários países lusófonos, como Calema, Carolina Deslandes, Dino D’Santiago e Jota Pê, acompanhados pela Orquestra Sem Fronteiras, numa “fusão singular de sonoridades” que pretende homenagear aquilo que une os países de língua portuguesa. Integrado nas Festas de Abril de Lisboa, segundo a organização diz em comunicado enviado às redações.

Promovido pela ONG Mundu Nôbu, fundada por Dino D’Santiago e Liliana Valpaços, o evento insere-se num trabalho mais amplo de “promoção do debate e da reflexão sobre [...] transformação social, inclusão e empoderamento de jovens”. Para além da música, o espetáculo procura dar palco a “histórias reais de jovens que estão a quebrar preconceitos, a afirmar identidades e a construir os seus próprios sonhos”.

Como antecipação, realiza-se a 13 de abril a “Por um Mundu Nôbu Talk”, um encontro dedicado à reflexão sobre “o futuro coletivo” e “o papel de cada um na construção de sociedades mais justas e sustentáveis”. O evento divide-se em dois momentos: um painel com representantes de empresas patrocinadoras, focado no contributo para a sustentabilidade e no impacto social e ambiental das suas atividades, e uma conversa entre Liliana Valpaços e a designer luso-africana Roselyn Silva.

Roselyn Silva é apresentada no comunicado como “um exemplo de transformação social”, sendo fundadora de uma marca de luxo que cruza “herança africana e sofisticação europeia” e marcada por um “forte compromisso com sustentabilidade, identidade e impacto social”. Destaca-se ainda por ter sido a primeira designer são-tomense a integrar o calendário oficial da ModaLisboa, um marco para a representatividade no setor.

Com esta iniciativa, a Mundu Nôbu procura “homenagear os que desafiam preconceitos e constroem um mundo mais justo”. A organização tem como missão garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, acompanhando atualmente mais de 90 jovens em situação de vulnerabilidade, entre os 14 e os 18 anos, através do projeto “O Teu Lugar No Mundo”, ajudando-os a alcançar a vida adulta com um projeto sólido e ajustado aos seus talentos.