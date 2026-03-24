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Mais de 4,3 milhões de eleitores dinamarqueses são hoje chamados às urnas para escolher os 179 deputados do Folketing, o Parlamento unicameral do país, num mandato de quatro anos. Destes lugares, 175 representam a Dinamarca continental, dois a Gronelândia e dois as Ilhas Faroé.

Mette Frederiksen, de 48 anos, convocou eleições em fevereiro, vários meses antes do prazo, apostando na sua imagem de firmeza na crise da Gronelândia. Apesar do reforço da sua popularidade nesse tema, o aumento do custo de vida e questões como pensões e um possível imposto sobre grandes fortunas marcaram a campanha.

A primeira-ministra é conhecida pelo apoio à Ucrânia e por uma política restritiva de imigração, com propostas recentes que incluem um "travão de emergência" para pedidos de asilo e controlos mais apertados sobre criminosos sem residência legal. O seu Governo prevê também a deportação de estrangeiros condenados a penas de prisão de um ano ou mais por crimes graves.

Dois candidatos de centro-direita disputam o cargo de primeiro-ministro: Troels Lund Poulsen, ministro da Defesa e membro do Partido Liberal (Venstre), e Alex Vanopslagh, de 34 anos, líder da Aliança Liberal, defensor de impostos mais baixos, menos burocracia e do uso de energia nuclear. A admissão de Vanopslagh sobre consumo de cocaína no início do seu mandato pode afetar as suas hipóteses.

O Partido Popular Dinamarquês, de direita e anti-imigração, procura recuperar o terreno perdido em 2022. Não se prevê maioria absoluta, e a tradição de governos de coligação deverá continuar, com o Partido Moderado, de centro, a poder servir de fiel da balança.

Em declarações após a votação, Lars Løkke Rasmussen, ministro dos Negócios Estrangeiros, destacou que “isto é basicamente sobre a Dinamarca a preparar-se para um mundo mais incerto”.

A crise da Gronelândia, que dominou a agenda do Governo nos últimos meses, não tem sido um tema central da campanha, devido ao amplo consenso sobre o papel da ilha no reino. Frederiksen alertou em janeiro que a tomada da Gronelândia pelos Estados Unidos equivaleria ao fim da NATO. A situação acalmou temporariamente depois de Donald Trump recuar nas ameaças de tarifas e iniciar conversações sobre um acordo de segurança no Ártico.