Katie Miller partilhou no sábado, na sua conta pessoal na rede social X, uma imagem da Gronelândia sobreposta com as cores norte-americanas, acompanhada apenas da palavra em maiúsculas: “soon” (em breve).

A Gronelândia, território autónomo da Dinamarca, tem sido alvo do interesse do Presidente Donald Trump, reacendendo tensões entre os dois países desde o anúncio, em dezembro, da nomeação de um enviado especial norte-americano para a região.

“Um pequeno lembrete amistoso aos Estados Unidos e ao Reino da Dinamarca: somos aliados próximos e devemos continuar a trabalhar juntos como tal”, disse Jesper Moller Sorensen, embaixador dinamarquês em Washington, em resposta à publicação. “E sim, esperamos o respeito total pela integridade territorial do Reino da Dinamarca”, acrescentou.

Katie Miller, que trabalhou anteriormente como conselheira e porta-voz de uma comissão de eficiência governamental ligada a Elon Musk, publicou o conteúdo pouco depois da operação militar norte-americana que capturou o Presidente venezuelano Nicolás Maduro e a sua mulher em Caracas.

