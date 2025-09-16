Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A participação nos cursos desenvolvidos pela Câmara lisboeta é gratuita, mas requer inscrição obrigatória e as vagas são limitadas e sujeitas a confirmação. As ações de formação decorrem em várias zonas da cidade e destinam-se a maiores de 18 anos com poucos ou nenhuns conhecimentos e competências digitais. No site da Câmara Municipal de Lisboa já estão disponíveis as datas e os temas de cada curso.

Por exemplo, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro de 2025, as Bibliotecas dos Corechéus , Marvila e Penha da França vão acolher o curso "Aprender a utilizar o Computador e o Telemóvel", onde os participantes podem aprender a usar tablets e smartphones, criar e guardar ficheiros, bem como configurar diferentes equipamentos digitais.

Num contexto em que a desinformação e as burlas online se tornam cada vez mais frequentes, saber navegar na internet de forma segura é essencial. Assim, nas mesmas bibliotecas, será ministrado o curso "Navegar na internet", que visa doar os formandos de competências para uma utilização segura e privada da internet.

De 13 a 17 de outubro, será abordada a utilização de ferramentas digitais de comunicação e colaboração, como o email, as redes sociais e plataformas de videoconferência, para comunicar com outras pessoas e colaborar online. Utilidades cruciais, sobretudo, desde a evolução do teletrabalho.

A inteligência artificial, que passou de estranha a família no quotidiano geral, também faz parte desta oferta formativa. Um dos cursos, "Utilizar o ChatGPT", vai estar no Edifício Municipal do Campo Grande, entre os dias 17 e 21 de novembro, e pretende introduzir os participantes à utilização de ferramentas de IA aplicadas à vida pessoal e profissional, o que facilita tarefas do dia a dia.

Estas iniciativas inserem-se no Programa para a Inclusão e Literacia digital, promovido pelo Departamento de Desenvolvimento e Formação da Câmara Municipal de Lisboa. O programa tem como objetivo capacitar os cidadãos com competências digitais.

Todos os participantes que concluam o curso recebem um certificado de formação profissional e um passaporte de competências digitais.

