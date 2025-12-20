As discrepâncias entre os números da imigração divulgados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, e pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, continuam a gerar dúvidas sobre a fiabilidade das estatísticas oficiais em Portugal.

Para Pedro Góis, diretor científico do Observatório das Migrações, o problema é grave. “Pior do que não ter dados é ter dados que não são fiáveis”, afirmou em entrevista ao Diário de Notícias. Segundo o investigador, o observatório está a trabalhar para garantir maior rigor, sublinhando a necessidade de se falar da mesma população quando se analisam os dados, algo que nem sempre acontece.

A diferença entre conceitos como cidadão estrangeiro e trabalhador imigrante é um dos fatores apontados para estas divergências. Atualmente, os dados da AIMA têm natureza administrativa, baseados nos atendimentos e títulos de residência emitidos, enquanto o INE produz as estatísticas oficiais sobre a população residente.

A polémica intensificou se após o Expresso noticiar que o INE suspendeu as estatísticas da imigração e admitiu reavaliar os números. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, considerou o processo normal, explicando que há dados de anos anteriores que não foram contabilizados.

Segundo o governante, o INE está agora a cruzar os dados reportados pela AIMA com outras fontes, num trabalho de verificação que deverá resultar numa leitura mais consistente e transparente da realidade migratória em Portugal.