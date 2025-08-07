A advogada Nicole Westmoreland, uma das mandatárias do músico e empresário, admitiu à CNN a existência de contactos nesse sentido com a Casa Branca.

“Segundo sei, entrámos em contacto e tivemos conversas sobre um perdão”, declarou ao canal de televisão.

De recordar que o antigo produtor musical está preso após o veredito que o absolveu de três dos cinco crimes pelos quais era acusado pelo Ministério Público americano.

Os três crimes dos quais foi absolvido eram os mais graves: conspiração para extorsão, tráfico sexual de Casandra Ventura e tráfico sexual da ex-namorada “Jane”.

Já os dois crimes de transporte para prostituição pelos quais foi considerado culpado no início de julho podem levar à aplicação de uma pena máxima de dez anos por cada crime, ou seja, um total de vinte anos.