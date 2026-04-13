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Segundo o Al Jazeera, Naim Qassem rejeitou a possibilidade de negociações com Israel, considerando que qualquer tentativa nesse sentido é “inútil”. A declaração surge dias antes do arranque de conversações de paz formais entre Israel e o Líbano.

As negociações devem começar na próxima semana, depois de o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, ter mantido no fim de semana o primeiro telefonema oficial com a sua homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, um contato sem precedentes entre os dois países.

No seu discurso, Naim Qassem afirmou que ninguém tem o direito de conduzir o Líbano por esse caminho sem um consenso interno entre as várias forças políticas e sociais do país, sublinhando que esse entendimento “ainda não aconteceu”.

Dirigindo-se ao presidente do Líbano, Joseph Aoun, o líder do Hezbollah acusou Israel de tentar dividir o povo libanês e apelou à unidade nacional.

“Enfrentemos primeiro a agressão juntos e depois poderemos encontrar um entendimento sobre o futuro e sobre tudo o resto”, afirmou.