Um novo medicamento injetável semanal para a diabetes tipo 2, chamado Retatrutide, mostrou resultados muito promissores num ensaio clínico de fase 3, reduzindo significativamente os níveis de açúcar no sangue e promovendo uma perda de peso substancial.
Ensaio clínico. Nova injeção semanal para diabetes diminui o peso e também colesterol e tensão arterial
7 jun 2026 10:39
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