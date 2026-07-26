Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estado do tempo em Portugal continental será marcado por céu pouco nublado ou limpo, embora a região Centro apresente períodos de maior nebulosidade durante as primeiras horas da manhã. As temperaturas máximas deverão subir de forma generalizada, enquanto as mínimas registam uma ligeira descida.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, podendo atingir rajadas até 40 km/h na faixa costeira ocidental, sobretudo durante a tarde, e nas terras altas até ao início da manhã. No litoral sul do Algarve, a circulação rodará temporariamente para sudoeste durante a tarde.

Na Grande Lisboa, prevê-se igualmente céu pouco nublado ou limpo, acompanhado por uma pequena subida da temperatura máxima e uma ligeira descida da mínima. O vento será fraco a moderado, intensificando-se junto à faixa costeira durante a tarde.

Já na Grande Porto, o cenário mantém-se estável, com céu limpo ou pouco nublado e vento do quadrante norte, por vezes forte no litoral. As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente.

No estado do mar, a costa ocidental terá ondas de noroeste entre um e dois metros, diminuindo gradualmente para um a um metro e meio no final do dia, com a temperatura da água entre os 19 e os 21 graus Celsius. Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro e a temperatura da água oscilará entre os 19 e os 20 graus.

Na Madeira, o céu apresentará períodos de muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha até ao meio da manhã. O vento soprará de norte/nordeste, podendo ser forte nas zonas montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha. Está ainda prevista uma ligeira subida da temperatura nas terras altas. No Funchal, o vento será fraco e o céu permanecerá muito nublado.

Nos Açores, o tempo será mais instável. O grupo Ocidental terá períodos de céu muito nublado com boas abertas, enquanto no grupo Central são esperados aguaceiros. No grupo Oriental, os aguaceiros serão mais frequentes durante a manhã e o início da tarde, embora também se prevejam abertas. As temperaturas máximas deverão variar entre os 24 e os 25 graus Celsius nas principais localidades do arquipélago.

O estado do tempo em Portugal continental será marcado por céu pouco nublado ou limpo, embora a região Centro apresente períodos de maior nebulosidade durante as primeiras horas da manhã. As temperaturas máximas deverão subir de forma generalizada, enquanto as mínimas registam uma ligeira descida.

O vento soprará fraco a moderado, podendo atingir rajadas até 40 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental, sobretudo durante a tarde, e nas terras altas até ao início da manhã.

Em Lisboa, prevê-se igualmente céu pouco nublado ou limpo, acompanhado por uma pequena subida da temperatura máxima e uma ligeira descida da mínima. O vento será fraco a moderado, intensificando-se junto à faixa costeira durante a tarde.

Já no Porto, o cenário mantém-se estável, com céu limpo ou pouco nublado e vento por vezes forte no litoral. As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente.

Na Madeira, o céu apresentará períodos de muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha até ao meio da manhã. O vento poderá ser forte nas zonas montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha. Está ainda prevista uma ligeira subida da temperatura nas terras altas. No Funchal, o vento será fraco e o céu permanecerá muito nublado.

Nos Açores, o tempo será mais instável. O grupo Ocidental terá períodos de céu muito nublado com boas abertas, enquanto no grupo Central são esperados aguaceiros. No grupo Oriental, os aguaceiros serão mais frequentes durante a manhã e o início da tarde, embora também se prevejam abertas. As temperaturas máximas deverão variar entre os 24 e os 25 graus nas principais localidades do arquipélago.