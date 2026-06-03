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A celebração pretende promover a utilização da bicicleta como uma alternativa sustentável de mobilidade, ao mesmo tempo que chama a atenção para os direitos dos ciclistas. Andar de bicicleta é uma das melhores soluções para tornar as cidades mais sustentáveis, reduzir as emissões poluentes e melhorar a qualidade do ar, numa era marcada pelas alterações climáticas e a dependência dos combustíveis fósseis.

Em 2018, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que incentiva a integração do ciclismo nos sistemas de transportes públicos, reconhecendo o papel da bicicleta no desenvolvimento sustentável. A organização considera que responder às necessidades de quem caminha e pedala é essencial para reduzir o impacto ambiental do crescimento urbano e aumentar a segurança nas vias públicas.

Além dos benefícios ambientais, a bicicleta traz inúmeras vantagens para a saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a prática regular de atividade física, como andar de bicicleta, contribui para o bem-estar geral, para a prevenção de doenças e para o desenvolvimento físico de crianças e jovens.

Os principais benefícios de andar de bicicleta

Melhora a saúde cardiovascular

Pedalar fortalece o músculo cardíaco, reduz o ritmo cardíaco em repouso e ajuda a diminuir os níveis de gordura no sangue. A prática regular está associada a um menor risco de doenças cardiovasculares, incluindo enfartes e acidentes vasculares cerebrais.

É um exercício de baixo impacto

Ao contrário de modalidades de maior intensidade, o ciclismo exerce menos pressão sobre as articulações, sendo uma atividade adequada para pessoas de diferentes idades e condições físicas, segundo a Top Bike Tours Portugal.

Fortalece e tonifica os músculos

Embora trabalhe sobretudo a parte inferior do corpo, a bicicleta também ajuda a fortalecer os músculos do tronco, das costas e da zona abdominal, contribuindo para uma maior resistência física.

Beneficia a saúde mental

A atividade física ao ar livre estimula a libertação de endorfinas, substâncias associadas ao bem-estar. Pedalar regularmente pode ajudar a reduzir os níveis de stress, ansiedade e sintomas depressivos.

Aumenta a resistência física

Com a prática continuada, o organismo adapta-se ao esforço, melhorando a capacidade pulmonar e a resistência geral.

Ajuda a controlar o peso

Andar de bicicleta é uma forma eficaz de gastar energia e reduzir gordura corporal. Quando combinado com uma alimentação equilibrada, o ciclismo pode contribuir para a perda e manutenção do peso.

Estimula a concentração e a produtividade

A combinação entre exercício físico e contacto com o exterior pode melhorar a capacidade de concentração, a criatividade e o desempenho nas tarefas diárias.

Promove um sono de melhor qualidade

O esforço físico ajuda a regular os ritmos biológicos, facilitando o adormecimento e contribuindo para um descanso mais profundo e reparador.

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