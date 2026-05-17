O dia ficou dominado pelo aumento da tensão no dossiê iraniano, após uma conversa telefónica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, seguida de novas declarações públicas de forte pressão sobre Teerão.

A chamada entre os dois líderes terá durado cerca de meia hora e incidiu sobre a situação no Irão e o estado das negociações diplomáticas em curso. Segundo fontes citadas pela imprensa israelita, foram analisados diferentes cenários de evolução do conflito e o enquadramento estratégico regional, num momento em que persistem sinais de bloqueio no processo negocial.

Logo após o contacto, Netanyahu convocou uma reunião do gabinete de segurança israelita, enquanto surgiam relatos de preparação e coordenação política entre Washington e Telavive, aumentando a perceção de possível escalada.

Ao longo do dia, Trump reforçou a pressão através da rede Truth Social, afirmando que “o tempo está a esgotar-se” para o Irão e exigindo avanços rápidos nas negociações. O presidente norte-americano alertou ainda para consequências graves caso não seja alcançado um entendimento, num tom que elevou a tensão diplomática.

Do lado iraniano, mantém-se a acusação de falta de concessões por parte dos Estados Unidos, prolongando o impasse nas conversações sobre o programa nuclear e sobre condições de um eventual acordo.

O dia fechou, assim, com uma forte intensificação da retórica entre as partes e um aumento do clima de incerteza no Médio Oriente, sem sinais de aproximação entre Washington, Telavive e Teerão.