Numa altura em que o país se vê consumido pelas chamas, a homenagem visa reconhecer a coragem e o esforço diário dos bombeiros, profissionais que arriscam a própria vida pela proteção das populações, bens, animais e ambiente.

A cerimónia inclui a deposição de uma coroa de flores em memória dos bombeiros que combateram e dos que faleceram no incêndio de 1988, seguida de toques de silêncio, alvorada e exposição de viaturas de socorro.

No entanto, entre os bombeiros e associações humanitárias, a questão central é se os apoios financeiros serão suficientes para enfrentar os desafios que o país continua a enfrentar. Nos últimos meses, Portugal tem sido atingido por incêndios florestais de grande dimensão, que devastaram milhares de hectares, destruíram habitações e obrigaram a gastos extraordinários por parte das corporações de bombeiros.

O Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, anunciou recentemente a atribuição imediata de 50 mil euros às corporações dos concelhos mais afetados, permitindo às associações fazer frente a despesas urgentes. O Governo estabeleceu ainda mecanismos agilizados para ressarcir custos significativos, prolongando o prazo de entrega de comprovativos até 30 dias, ou, em casos mais complexos, até ao final do ano. “O Governo não será um problema, será parte da solução”, afirmou Rui Rocha, mas será suficiente?

O RSBL, a maior e mais antiga corporação de socorro em Portugal, conta com 1112 elementos, mais de 150 viaturas e 11 quartéis estratégicos na cidade. Além de garantir a proteção e o socorro na cidade de Lisboa, a corporação está preparada para intervenções em qualquer ponto do país ou no estrangeiro, sempre que solicitado.

Para os bombeiros, esta homenagem é também um alerta público: a sua coragem e dedicação só podem ser sustentadas com recursos adequados e apoios financeiros consistentes, que lhes permitam continuar a proteger a população, prevenir desastres e responder rapidamente a acidentes, catástrofes e incêndios.