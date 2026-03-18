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As comemorações oficiais estão marcadas para a ilha Terceira, nos Açores, de forma a "homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional", revela o comunicado enviado à imprensa.

Ao celebrar esta data na ilha açoriana, o Presidente pretende contribuir para um Portugal "mais coeso, plural e solidário".

Dois dias depois, António José Seguro voa até à ilha da Madeira para participar "numa sessão comemorativa dos 50 anos de autonomia e 40 anos de integração europeia".

Não esquecendo a diáspora, as comemorações passam pelo Luxemburgo, "país que acolhe uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades". "Esta decisão reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no mundo", reforça a nota de imprensa da Presidência.

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