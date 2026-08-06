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No dia 12 de agosto será possível observar um eclipse total do Sol em Portugal, um fenómeno natural raro que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra sobre a superfície terrestre e transformando temporariamente o dia em noite. O fenómeno terá início às 18h33 e terminará às 20h23. A máxima ocultação do Sol ocorrerá às 19h30 e terá uma duração inferior a meio minuto.

A DGS alerta que a observação incorreta do eclipse pode provocar lesões graves na retina e aumentar a probabilidade de acidentes. Entre os comportamentos desaconselhados estão olhar diretamente para o Sol a olho nu ou através de smartphones, câmaras fotográficas, telescópios ou binóculos sem filtros solares específicos. Também é desaconselhada a utilização de radiografias, vidros escurecidos, lentes ou outros materiais improvisados como forma de proteção, por não filtrarem toda a radiação nociva.

Para observar o eclipse em segurança, a recomendação é utilizar exclusivamente óculos certificados para eclipses solares, que cumpram a norma internacional ISO 12312-2 e possuam marcação CE. Os óculos devem ser colocados antes de olhar para o Sol e apenas retirados depois de desviar o olhar. É ainda sublinhado que os óculos de sol convencionais, mesmo escuros ou polarizados, não oferecem proteção adequada.

O documento dedica especial atenção às crianças, referindo que os bebés e as crianças pequenas não devem observar diretamente o eclipse. Sempre que crianças utilizem óculos certificados, devem permanecer sob vigilância constante de um adulto, que assegure a correta utilização da proteção durante toda a observação. Sempre que possível, recomenda-se privilegiar formas indiretas de acompanhar o fenómeno, como transmissões em direto ou projeções da imagem do Sol.

A DGS avisa ainda para o facto de, durante um eclipse, a redução da intensidade da luz solar tornar mais fácil olhar para o Sol durante tempo suficiente para causar danos na retina, que podem ocorrer após apenas alguns segundos de exposição. Entre os principais sinais de alerta encontram-se visão turva ou distorcida, manchas escuras, alterações na perceção das cores, perda súbita de visão e dor ocular intensa. Perante qualquer um destes sintomas, a recomendação é contactar imediatamente o SNS 24.

O documento refere ainda que os principais efeitos na saúde incluem retinopatia solar, que pode não provocar dor nem ser imediatamente percetível, e, em situações extremas, cegueira irreversível. É igualmente mencionado que o eclipse poderá provocar impacto psicológico em algumas pessoas devido às alterações temporárias da luminosidade, temperatura, vento e comportamento dos animais. Apesar destes riscos, a DGS sublinha que todas as potenciais consequências para a saúde são evitáveis através da adoção das medidas de prevenção recomendadas.

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