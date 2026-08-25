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Num comunicado conjunto, a PSP, a GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária indicam que, entre 18 e 24 de agosto, registaram-se 2.976 acidentes em Portugal. Destes, 2.693 aconteceram em território continental e provocaram 10 mortos, 58 feridos graves e 905 feridos ligeiros. Os restantes 183 acidentes ocorreram nos Açores e na Madeira e resultaram em dois feridos graves e 43 ligeiros.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, são mais 115 acidentes, menos quatro mortos, mais 20 feridos graves e mais 42 feridos ligeiros.

De acordo com o Observador, que recorre à Lusa, as autoridades revelaram que foram fiscalizadas, presencialmente e por radar, 507.355 veículos e condutores. Foram ainda feitos 37.196 testes de álcool, dos quais 788 deram um resultado positivo, o que corresponde a uma taxa de infração de 2,1%.

A condução sob o efeito de álcool, a ausência ou o incorreto uso dos equipamentos de segurança, infrações relacionais aos documentos e condições do veículos, o excesso de velocidade e o uso do telemóvel durante a condução são as principias infrações verificadas.

Esta foi a oitava das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026. Integrou cinco ações de sensibilização, promovidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e realizadas em simultâneo com operações de fiscalização da PSP e da GNR nos distritos de Beja, Bragança e Leiria.

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