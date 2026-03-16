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Segundo o governador do estado, Mohan Charan Majhi, todas as vítimas eram pacientes. Onze membros do pessoal hospitalar sofreram queimaduras ao tentarem resgatar os doentes e estão a ser tratados.

O fogo terá começado por volta das 02h30 (hora local) na unidade de cuidados intensivos, sendo suspeita uma avaria elétrica como causa. Equipas de bombeiros conseguiram controlar as chamas e os pacientes foram transferidos para outros departamentos do mesmo hospital, que é uma das maiores unidades públicas de saúde de Odisha.

Majhi destacou o heroísmo dos profissionais de saúde e dos seguranças, afirmando que “arriscaram as suas vidas” durante a operação de salvamento, avança a BBC. Alguns ficaram feridos, mas o governo ordenou tratamento adequado para todos. Foi anunciada ainda compensação financeira para as famílias das vítimas, e o governador determinou a abertura de um inquérito judicial, prometendo ação rigorosa contra os responsáveis pelo incidente.

Incêndios em hospitais não são invulgares na Índia, sendo frequentemente provocados por curtos-circuitos. Estes edifícios são especialmente vulneráveis devido à grande quantidade de equipamento elétrico, sistemas de oxigénio e pacientes que muitas vezes não podem ser rapidamente evacuados.

Casos recentes ilustram a gravidade do problema: em 2024, uma unidade neonatal em Jhansi matou pelo menos dez recém-nascidos; em 2021, uma unidade de cuidados intensivos em Virar provocou a morte de 13 pacientes com Covid-19; e outro incêndio numa unidade neonatal em Bhandara, no estado de Maharashtra, matou dez bebés.

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