Dez mortos em ataque a tiro numa escola secundária no Canadá

Sete vítimas foram encontradas mortas no interior da Escola Secundária de Tumbler Ridge, entre as quais o alegado atirador. Uma oitava pessoa, gravemente ferida a tiro, morreu durante o transporte para o hospital.

A polícia identificou posteriormente um segundo local relacionado com o ataque, onde outras duas pessoas foram encontradas mortas numa residência, elevando para dez o número total de vítimas mortais.

De acordo com um comunicado da RCMP, outras 25 pessoas ficaram feridas, todas sem risco de vida.

As autoridades provinciais anunciaram o levantamento do alerta de emergência em Tumbler Ridge, sublinhando que não existem suspeitos em fuga nem ameaças em curso para a população.

O primeiro alerta foi recebido no início da tarde de terça-feira, dando conta da presença de um atirador ativo na escola. As forças de segurança deslocaram-se de imediato ao local e procederam à evacuação e revista do edifício, onde confirmaram as vítimas mortais.

“Foi uma situação que evoluiu de forma rápida e dinâmica, e a cooperação da escola, dos primeiros socorristas e dos residentes foi crucial para a resposta das autoridades”, afirmou Ken Floyd, escusando-se a fornecer detalhes adicionais sobre o suspeito.

Tumbler Ridge é uma localidade montanhosa com cerca de 2.400 habitantes, situada a mais de mil quilómetros a nordeste de Vancouver. De acordo com o governo provincial, a escola secundária local acolhe cerca de 175 alunos do 7.º ao 12.º ano de escolaridade.

Na sequência do ataque, o primeiro-ministro do Canadá anunciou o cancelamento de uma viagem à Europa. Mark Carney tinha prevista a participação na Conferência de Segurança de Munique, que decorrerá no próximo fim de semana e reunirá dezenas de chefes de Estado e de governo, bem como ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.