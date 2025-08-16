Há dez incêndios de grande dimensão a lavrar em Portugal continental por volta das 18h00.
Estes fogos são no interior centro e norte do país. Sátão, Lousã, Trancoso e Arganil nos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra são os que mobilizam mais meios, cerca de 2.781 operacionais e cerca de 20 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.
Há ainda fogos ativos classificados como significativos no Sabugal, Lousada, Guarda, Poiares, Celorico de Basto e Nisa, um fogo que reacendeu esta tarde.
O fogo com mais operacionais é neste momento o de Arganil com 911 operacionais, 311 meios terrestres e 6 aéreos.
