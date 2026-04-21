Segundo a Reuters, a Karex, que é a maior produtora mundial de preservativos e fornece as grandes marcas anunciou que poderá, inclusive, aumentar "ainda mais" o preço dos produtos se as dificuldades decorrentes do conflito persistirem.

A empresa, que produz anualmente mais de cinco mil milhões de preservativos, junta-se a outras empresas, que se preparam para enfrentar mais dificuldades na obtenção de matérias-primas, cujos custos têm aumentado devido ao conflito no Médio Oriente.

"A situação é definitivamente muito frágil, os preços estão altos. Não temos outra opção a não ser repassar os custos para os clientes neste momento", disse Miah Kia, CEO da empresa.

A Karex é fornecedora de marcas líderes como Durex e Trojan, bem como de sistemas de saúde estatais, casos do NHS britânico, e programas de ajuda global administrados pelas Nações Unidas.