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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve quatro suspeitos no Porto, Gondomar e Valongo, fortemente indiciados pelos crimes de rapto, sequestro, ofensas à integridade física qualificada, coação, acesso ilegítimo, furto de uso de veículo e detenção de arma proibida.

Segundo a PJ, os factos ocorreram na madrugada de 12 de outubro de 2025, quando os suspeitos abordaram duas vítimas, amigas entre si, mantendo-as privadas da liberdade durante cerca de três horas.

De acordo com a investigação, os suspeitos recorreram a agressões e ameaças com o objetivo de localizar uma terceira pessoa, que acusavam de ter subtraído um quilograma de produto estupefaciente a um dos detidos.

As autoridades indicam ainda que uma das vítimas foi obrigada a deslocar-se a um estabelecimento de diversão noturna para tentar encontrar uma mulher que pudesse ajudar a localizar o alegado responsável pelo desaparecimento da droga. A mesma vítima terá sido também forçada a facultar acesso ao telemóvel e a assinar uma confissão de dívida.

Como as tentativas para localizar a terceira pessoa não tiveram sucesso, os suspeitos acabaram por subtrair a viatura da vítima.

A PJ refere que as diligências de investigação permitiram recolher elementos probatórios que conduziram à identificação, localização e detenção dos quatro suspeitos.

Os detidos têm entre 23 e 32 anos e são praticantes de modalidades de combate, como pugilismo, jiu-jitsu e MMA, circunstância que, segundo a PJ, impediu qualquer capacidade de reação por parte das vítimas, devido à superioridade física e numérica dos agressores.

Um dos suspeitos não possui atividade profissional conhecida e tem antecedentes criminais relevantes. À data dos factos encontrava-se em regime de pena suspensa, por um período de cinco anos, após condenação por crimes de roubo agravado com arma de fogo.

Os quatro detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

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