Segundo a GNR, os suspeitos foram intercetados durante uma ação de patrulhamento, no momento em que se encontravam a praticar o crime. No decurso das diligências policiais, foi apurado que atuavam em locais com grande concentração de pessoas, nomeadamente junto a terminais de tomada e largada de passageiros, aproveitando a confusão para se misturarem entre os turistas.

A atuação era descrita como discreta, ao ponto de as vítimas ainda não se terem apercebido do furto no momento da abordagem policial. Foi ainda possível apurar que os detidos recorriam a viaturas alugadas para ocultar os bens furtados e dificultar a sua identificação em eventuais fiscalizações, revelando um modo de atuação organizado e reiterado.

No momento da interceção, os suspeitos encontravam-se na posse de bens furtados, incluindo 2 250 euros em numerário, quantia que foi restituída às vítimas.

Os dois homens foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Sintra.

A detenção foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Sintra, do Comando Territorial de Lisboa.

