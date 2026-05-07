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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada pela Diretoria do Centro e que o arguido exercia funções na direção da instituição, tendo alegadamente aproveitado a especial vulnerabilidade dos utentes, devido à idade e ao estado de saúde, para praticar atos lesivos do património das vítimas em benefício próprio.

Segundo a investigação, o suspeito terá desenvolvido esquemas assentes em procurações e na elaboração de documentos com declarações de consentimento, entre outros meios, apropriando-se de forma ilegítima de bens imóveis e de valores financeiros.

De acordo com a Polícia Judiciária, os prejuízos ascendem a centenas de milhares de euros.

O detido será presente à autoridade judiciária competente no Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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