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Segundo o Comando Regional da Madeira da PSP, após a comunicação do crime foram de imediato desencadeadas diligências de investigação e localização do suspeito pela Divisão Policial do Funchal, envolvendo agentes da Esquadra do Funchal e da Esquadra de Investigação Criminal.

A investigação contou com a colaboração de uma testemunha que auxiliou a vítima e recolheu filmagens do suspeito, permitindo orientar a ação policial. As autoridades recorreram ainda às imagens do sistema público de videovigilância da cidade do Funchal para confirmar a identidade do indivíduo.

O suspeito acabou por ser localizado numa unidade hoteleira do Funchal, onde foi detido ao abrigo de um Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito emitido pela PSP, para apresentação a primeiro interrogatório judicial.

Ao processo relativo ao roubo juntou-se ainda um expediente elaborado pela Polícia Marítima, relacionado com alegados distúrbios provocados pelo suspeito a bordo do navio Lobo Marinho, durante a viagem de regresso do Porto Santo. Segundo a informação divulgada, o homem terá tentado atirar outro passageiro ao mar, não conseguindo devido à intervenção de outros passageiros.

No momento da detenção, o suspeito encontrava-se, segundo a PSP, a importunar três hóspedes do hotel onde estava instalado, que apesar de não terem apresentado queixa, se encontravam assustadas.

Por decisão judicial, o arguido ficou sujeito a várias medidas de coação, incluindo apresentações diárias na PSP. Entre as obrigações impostas está ainda a saída da Região Autónoma da Madeira no prazo de cinco dias e a proibição de permanecer ou circular na via pública entre as 17h00 e as 08h00.

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