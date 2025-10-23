Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, em Boliqueime, um cidadão estrangeiro de 40 anos considerado um dos homens mais procurados no Reino Unido.

O suspeito é acusado de associação criminosa e tráfico internacional de cocaína e haxixe em grandes quantidades.

Segundo o comunicado da PJ, a detenção ocorreu no âmbito da cooperação internacional com a National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias britânicas.

O homem encontrava-se em fuga há cerca de dois anos, após decisão judicial, e estava na posse de uma identidade falsa.

No Reino Unido, a atividade criminosa do suspeito inclui episódios de violência e tentativas de atropelamento para escapar às autoridades. Após a detenção, o indivíduo vai ser presente ao Tribunal da Relação em Évora para apreciação do pedido de extradição para a Escócia.

